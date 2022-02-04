嚴選本地檸檬、意大利西西里檸檬 陳皮燉檸檬 新年急救喉嚨

【明報專訊】農曆新年期間，吃太多煎炸食品，喉嚨乾澀，這時最想喝一杯滋潤飲品。近年不少人愛以陳皮燉檸檬加入熱水拌勻，喝進喉嚨裏滿是陳皮幽香和檸檬清香，感覺滋潤refresh！別以為隨便用陳皮加檸檬，便能有此效果。要做出入口不澀不苦的陳皮燉檸檬，單是挑選檸檬都大有學問，檸檬要皮厚芳香，意大利西西里檸檬和本地種植的香水檸檬均是優質之選。

近年不少超市、網店都買得到陳皮燉檸檬，多採用密封樽裝，主要使用陳皮絲、新鮮檸檬片、冰糖等材料，不加水，慢火燉10多個小時至材料融化稠身，甚至成為膏狀。一般可直接舀一湯匙食用，或加熱水攪勻飲用，泡出來的水顏色介乎深棕色至琥珀色之間，入口先有一絲絲陳皮幽香，後有檸檬清香，可連陳皮絲和檸檬片一同食用。很多人相信陳皮燉檸檬具有養生潤喉功效，而且陳皮愈陳年，功效愈好，陳皮香味亦愈醇厚，有些品牌因此甚至用上30年的老陳皮。

老陳皮醇厚 厚肉檸檬連皮燉

除了陳皮，另一主角當然是檸檬。專門研究中國花卉飲食與花食情趣的書籍《餐芳譜》，作者之一施靜宜提及檸檬從宋代開始出現記載，多是記載在一些文人到兩廣的筆記或遊記當中，如《桂海虞衡志》、《東坡志林》。清代屈大均所撰的《廣東新語》，提及「宜母子以鹽醃之，歲久色黑，可治傷寒痰火，一名藥果」，可見古時已有人用鹽醃製作鹹檸檬，以紓緩傷寒痰火。至於近年流行將陳皮與檸檬混合在一起，就不得不提幾年前一名小學教師將陳皮燉檸檬發揚光大。

「關小姐」是本地一個陳皮燉檸檬品牌，創辦人關艷玲原任教小學，因為教書時要經常說話和不懂運用聲線，以致常常喉嚨不適，後來想起小時候曾飲過外婆製作的陳皮燉柑橘的潤喉飲品，遂自行在網上尋找食譜、民間偏方，最後改良用上檸檬。她認為檸檬對口感和味道有重大影響，因此花上2年時間反覆測試不同種類的檸檬。由於檸檬會連皮燉，她首選無農藥的有機檸檬；其次選厚白色皮，燉後仍然「厚肉」有口感，味道芳香不苦，最後發現西西里檸檬符合了以上條件。她最初在群組內分享食譜，後來於2016年建立品牌生產。現時配方混合20年陳皮、新鮮手切檸檬片和冰糖燉足13小時而成，入口有陳皮幽香，味道清新，檸檬片經長時燉後依然完整，味道像糖漬檸檬。

火山區種西西里檸檬 芳香多汁

要在香港購買西西里檸檬，除了果欄以外，還可於「西西里小農直送」網店網購。網站於2019年成立，由現居意大利西西里島與意籍丈夫Guido一起務農的港人Jennifer Tang創辦，他們的小規模農場屬家族經營，專門耕作有機農作物，西西里檸檬是當地最出色的產品之一。網站售賣的檸檬主要來自Guido的農場，農場位於Mount Etna火山區，土壤礦物質特別豐富；加上背山面海，氣候溫和，而農場內的檸檬樹齡超過70年，能夠穩定地孕育出皮厚具花香，果肉飽滿多汁的大顆檸檬。

Jennifer指西西里檸檬按開花期分為3造，最大造約在10月尾至翌年4月，這時期的檸檬稱為Primofiore；然後由4至6月稱為Bianchetto，顏色偏淡黃；7至8月則為Verdello，呈青色，酸度較另外兩款低。她說香港流行陳皮燉檸檬，冬天很多人訂檸檬，最常用Primofiore。果皮呈淡黃至深黃色，肉厚多汁，酸度適中，味道清新不苦澀。在其網店的西西里檸檬，每公斤賣約$110，約有4至6個，每顆由十多元至二十多元不等。

本地香水檸檬 粒粒皆辛苦

皮厚的本地檸檬是另一個燉檸檬的熱門之選，由於種植出來的檸檬皮香，因此農夫稱之為香水檸檬。位於上水的孖記農場，是本地一家種植有機香水檸檬的農場，負責人郭孖䡛指出場內的樹齡約20年，有30多棵，種於養分較豐富的漁塘旁。他說初時原個售賣，亦會自製鹹檸檬等自用，秋冬則最多人入來買，用來做燉檸檬。他指一般香水檸檬收成期由6月末至翌年2月左右，大約相隔1至2星期使用特製工具採集1次，每次採集約100斤，入秋後因天氣較乾燥，果皮水分減少，肉質較結實，果汁酸甜，燉出來的燉檸檬更易吸收陳皮幽香。順帶一提，檸檬枝有大量尖刺，郭先生坦言採收時常常被刺傷，絕對是「粒粒皆辛苦」。

除了本地和西西里檸檬，大顆有質素的還有玻利維亞檸檬。現時由億寶獨家進口中碼至超大碼（零售價由$8至$38不等）。超大碼白色皮有一定厚度，果肉多汁，燉後沒澀味仍帶芳香，較多人用來燉檸檬。億寶負責人張明（Michael）曾到訪外國多個檸檬農場，他跟我們分享，除了加入陳皮，檸檬還可加薑、蒜、蘋果醋等材料做成養生飲品，西方人亦常將檸檬加橄欖油作為養生之用。例如一個以色列長者的家傳養生秘方，做法是把新鮮有機檸檬榨汁，混合橄欖油、蜂蜜和溫水來飲用。

■關小姐網店

網址：www.mskwan.com

■孖記農場

fb：makeefarm

■西西里小農直送網店

網址：trepuntisicily.com/zh

■億寶

fb：Expo 億寶

文：陳麗斯

編輯：蔡曉彤

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