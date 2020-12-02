廖慧儀舊愛Sam千字文遺書曝光：我覺得人生好累… (19:25)

有「狂野空姐」之稱的落選港姐廖慧儀，其舊愛Sam疑受情困，今晨墮樓亡，終年27歲；Sam胞妹在Ig表示「哥哥已不在了」。而廖慧儀原定今午出席無綫活動，但她今早向公司告假，相信是避免被追問舊愛死訊。

Sam的千字文遺書亦曝光，內容全是跟廖慧儀有關。Sam在遺書中提到自從今年9月經歷失業、被背叛、分手、失戀，他最愛的女友和工作，一下子失去，每天醒來失重心和支柱，每天睡醒彷彿不知為什麼而活…一直在情緒崩潰不穩的情况下，每天被噩夢驚醒，睡醒後出冷汗、心跳好快，心很痛：「我已經覺得人生很累，不想再繼續落去。」

Sam表示失去了廖慧儀，找不到生存下去的理由，是他一生最大的挫折和折磨：「只要想到如果以後的另一半不是你，結婚生兒育女的也不是你，就不想再繼續下去，真的是找不到生存下去的理由，多謝身邊家人朋友在這一個多月來的陪伴開解。」「或許在別人眼中是幼稚，不成熟的行為，只要一想到這個人永遠不會再回來，將來還有可能要看着她與別人在一起，結婚生兒育女，就已經痛苦不堪。」

可是自今年7月廖慧儀選港姐後，一切都變了，他還指出廖慧儀另結新歡，指她參選後短短1個月，發生很多事，他失去了所有東西，就算自己失意，廖慧儀也沒有覺得需要陪他渡過難關，相反是廖慧儀瞞騙他、隱瞞他，在Sam最需要她的時候，廖慧儀用無數個大話瞞住他跟另一個人出去，Sam問道：「當你在做這些事時，你有否想過對我做（造）成的心理打擊陰影會有多大？」雖然Sam已盡力挽救逝去的感情，但失敗告終，而他亦放不下廖慧儀，無力感重得令他喘不過氣來。

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（即時娛樂）