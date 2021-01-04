琴姐離世｜曾演母女 曾華倩讚李香琴疼惜後輩兼沒架子 (23:03)

李香琴今天離世，享年88歲。琴姐生前人緣佳，備受後輩愛戴，曾跟琴姐合作過的曾華倩，在微博貼合照悼念，她寫道：「我非常敬佩的前輩李香琴（琴姐），今天收到消息她已經遠離疾苦，往生淨土了！雖然突然聽到消息很不捨，但是都要堅強面對，去接受！跟琴姐合作做母女，她真的很疼錫我們的後輩，從來沒有架子，還有她在拍攝現場，一定有歡樂。在此，我尊敬的琴姐，祝願你一路走好！永遠懷念妳的，華倩後輩敬上。」

張文慈曾在亞視年代和琴姐合作過，她今晚在微博留言悼念琴姐：「琴姐~我非常尊敬的一位長輩，我剛入行時常有幸跟她合作，印象中她真的是一個很會照顧後輩非常好人，懷念你，一路走好。​​」

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（即時娛樂）