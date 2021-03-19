68歲資深演員夏玉麟抗癌兩年沒好轉︰現在只能聽天由命 (17:02)

68歲資深演員夏玉麟2018年不幸患上肺癌四期，患病期間慘被親友離棄，無力支付龐大醫藥費，要靠綜援度日。夏玉麟近日接受《明周》訪問，表示接受治療兩年來已食盡第一代和第三代的標靶藥，亦做過電療及化療，惟成效不大，現在只能聽天由命，每日盡量保持心情開朗，希望可以捱耐一些。他自言目前體能仍然可以，只是腳被侵蝕了，走路時一拐一拐，手就暫時沒問題。

夏玉麟入行40多年，拍劇無數，最難忘及敬重的就是鄭少秋，亦曾與梅艷芳有過一段淵源。他表示有段時間在亞視拍劇，因梅愛芳而認識了梅艷芳，梅艷芳知道他為人師表，就問他「人生有什麼意義」。夏玉麟回憶他當時仍年輕，就以自己的睇法跟對方作了一個小小的交流。他又透露鄧碧雲曾跟其舅父拍拖，差點成為他的舅母。

因為投資失利，夏玉麟的積蓄都化為烏有，加上未婚沒子女，身邊也沒有什麼親人，現在只能見步行步。他說現在得1、2個舊學生幫助，希望可以長命少少，過到70歲，完成親筆寫的自傳。他說︰「患癌不一定會死，但親戚朋友就死了，是不知死了去哪裏？因為怕你借錢，好多人都是這樣。」

（即時娛樂）