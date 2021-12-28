勁爆2021｜MIRROR大豐收 組合加成員個人共奪9獎項 (00:38)

人氣組合MIRROR昨晚（27日）在《新城勁爆頒獎禮2021》上大豐收，共奪得「勁爆歌曲獎」及「勁爆組合獎」，成員呂爵安（Edan）奪得「我撐新人獎」、姜濤獲頒「我撐歌手獎」、柳應廷（Jer）奪「勁爆男歌手獎」、楊樂文（Lokman）奪「勁爆新人獎」，而盧瀚霆（Anson Lo）、江𤒹生（AK）及陳卓賢（Ian）亦齊奪「勁爆人氣偶像獎」。MIRROR組合及成員的個人獎項，加起來共有9個，成為是次頒獎禮大贏家。

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（即時娛樂）