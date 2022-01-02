台慶頒獎禮2021｜李思捷陳貝兒膺最佳男女主持 「蓮輝CP」獲最受歡迎電視拍檔 (22:55)

許家傑和林淑敏憑《愛‧回家之開心速遞》的「蓮輝CP」獲得「最受歡迎電視拍檔」，並由錢嘉樂和老婆湯盈盈手中接過獎座，「蓮輝CP」語帶哽咽說：「多謝整個團隊，我哋合作咗4、5年，有時一集只係出街30分鐘，但我哋年中無休咁拍，一集拍15日。」林淑敏表示多謝珍姐（曾勵珍）：「有你喺大廳我哋好安心，我哋係好曳，多謝包容我哋、容忍我哋。」

《皆大歡喜》的薛家燕、陳彥行、阮兆祥、林漪娸和苑瓊丹擔任頒獎嘉賓，頒發「最佳男、女主持」，5人大放笑彈，最後由李思捷憑《思家大戰》及陳貝兒《無窮之路》奪得。由於陳貝兒不在港，她透過視像分享得獎感受，期間語帶哽咽。

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（即時娛樂）