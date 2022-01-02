台慶頒獎禮2021｜林夏薇揮低鍾嘉欣首奪視后 李佳芯膺最受歡迎電視女角色 (23:40)

吳卓羲及黃宗澤負責頒發「最佳女主角」及「最受歡迎電視女角色」獎，結果李佳芯（Ali）憑《愛美麗狂想曲》王麗美一角，奪得「最受歡迎電視女角色」。Ali說：「冇諗過今晚有獎攞，對上一次企喺呢個台攞獎係3年前，3年前同依家好大分別，世界及個人都好大分別…呢個係我最想攞嘅一個獎，因為透過攞呢個獎，有一班真係無條件支持及愛我嘅人，包括多謝我家人，身邊好惜我及支持我嘅人，多謝台前幕後，尤其幕後好想趁機會多謝你哋，有時我拍劇爛面，你哋打燈就我啲皮膚，當然可以話係份內事，但拍到朝早收工，做多做少我看在眼裏係感受到，多謝觀眾，呢2年唔容易，大家都過得唔容易，多謝自己，每晚揞住自己個心，同自己講會好嘅、得嘅，每日就係咁樣過，繼續學習，繼續蛻變，會有好嘅Ali。」

林夏薇則憑《七公主》一角，擊敗賽前大熱的鍾嘉欣及李佳芯，首度榮登視后寶座，並粉碎嘉欣雙料視后美夢。薇薇獲獎時激動爆喊：「多謝TVB，我想講我由2004年，開始考中央戲劇學院，開始跑龍套、拍戲，直到今日，我有機會喺呢個台攞呢個獎，大家都話台上一分鐘，台下十年功，我資質唔夠好，用咗17年，好多謝公司畀好多機會我，記得戲劇學院老師教我，開學第一堂話要學做戲，先學做人，要堅定自己初心去堅持，好彩我冇放棄。」至於最佳劇集則由《七公主》奪得。

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（即時娛樂）