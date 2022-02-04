鄭衍峰否認曾約會李佳芯︰我們大纜都扯唔埋 (19:31)

鄭衍峰早前與李佳芯傳緋聞，李佳芯被「圖文並茂」指去年生日跟「神秘男」撐枱腳，而這位「神秘男」是馮盈盈緋聞舊愛鄭衍峰。鄭衍峰今日出席《2022北京冬季奧運會》拜神儀式時，坦言被報道嚇呆。他說︰「我和Ali『大纜都扯唔埋』，在工作上的交流近乎零。雖然我們曾在公司見過面，但沒怎樣傾偈。」

至於照片中的「神秘男」，鄭衍峰強調不是自己，「相中的男仔是單眼皮，我就雙眼皮，但也感恩大家叫得出我的名字。我媽媽也認出相中人不是我，我估她想問，所以我已告訴她報道不是真的」。鄭衍峰指李佳芯是女神級，他當然會心動，但沒想過有發展可能。他說︰「我結交女朋友要講感覺，很難遇上，暫時專注工作。」

同場的應屆港姐冠軍宋宛穎、季軍邵初自言主持經驗淺，加上少接觸冰雪運動項目，因此要加倍努力背資料以免出錯。邵初透露日前與同屆得獎港姐到經理人家中吃火鍋，更嘗到宋宛穎自製的木糠布甸。她說︰「我今個農曆年吃胖了，幸好最近都是做主持，有長風褸及工作枱遮肚。」宋宛穎指疫情影響她參與國際選美賽事，但在飲食上也不敢太放縱，會保持苗條身材。

至於無綫總經理（節目內容營運）曾志偉雖然有到場打氣，但他沒有接受傳媒訪問，未知是否避談「蟲草大王」陳恩德因李佳芯事件決定抽起落在TVB的千萬元廣告，以及《聲夢傳奇》冼靖峰在直播時失言仍被安排演出新春節目惹非議事件？

（即時娛樂）