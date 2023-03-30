掃毒3｜劉青雲郭富城古天樂 3影帝聯手擴大毒品王國 (16:10)

《掃毒3：人在天涯》 的故事圍繞在緝毒警員展開一連串與大毒梟及其集團的生死對決。（大會提供）

劉青雲、郭富城以及古天樂主演的電影《掃毒3：人在天涯》，將於今年暑假上映。電影公司今日公開36秒先導預告，為電影打開序幕。成為過命之交的康素差（劉青雲飾）、張建行（郭富城飾）及歐志遠（古天樂飾）決心一齊食「大茶飯」，短短數10秒預告，簡單幾句對白給觀眾引來不少聯想。

3人在遊艇上食雪茄、飲酒互吐心聲，暢談掙大錢後的理想。歐志遠急不及待說：「搞環保生意，上市。」張建行似乎想避世︰「買個島過下半世。」大毒梟康素差未有想過收手，他表現進取地說：「我會在上流社會做最下流的事。」說明他一定不會輕易放棄自己辛辛苦苦、一手建立的毒品王國，更不會跟錢過不去，相信他仍希望兩位兄弟會誓死伴隨，共同進退，擴闊毒品王國的版圖。

《掃毒3：人在天涯》 的故事依然圍繞在緝毒警員展開一連串與大毒梟及其集團的生死對決。大毒梟康素差帶着手下張建行從事毒品交易，新加入的成員歐志遠則因一次意外與兩人成為生死之交，此後3人情同手足。康素差在香港的販毒生意被警方調查後，便帶着團隊逃到金三角發展毒品生意，卻因此意外發現身邊竟然暗藏臥底。

除了3大影帝在戲中不分你我的兄弟情，電影更可見到大型爆炸場面、戰機、連場猛烈槍戰、軍隊駁火等，均是邱禮濤導演的拿手拍攝手法。

（即時娛樂）