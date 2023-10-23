中年好聲音2｜30強名單揭曉 顏米羔耳機失靈照贏5燈 安雅希靚聲獲讚有質感 (12:59)

無綫歌唱真人騷《中年好聲音2》昨晚（22日）播出一集，是60強淘汰賽最終回，30強名單終極揭曉！昨晚一集雲集實力唱將，總共誕生六位5燈歌手，分別為梁浩賢、李振鵬、鄭梓浩、顏米羔、安雅希和陳燕娜，加上之前獲得5燈的陳俞霏、劉可、陳麗媚和陳蒨葶，整個60強淘汰賽，一共誕生了10位5燈選手。

曾被張佳添指是「張學友+黃貫中」混合體的顏米羔，深情獻唱《你是我的眼》獲得5燈佳績，出名奄尖的伍仲衡大讚：「你令我諗起顏志恒，喺我好眼瞓時突然眼前一亮！」陳慧嫻發現顏米羔演唱期間兩次望向台下，顏米羔對此解釋謂：「因為頭半首冇聲（指Ear Mon），惟有靠記憶去唱，所以頭先好驚好緊張！」

另一搶眼的5燈選手非安雅希莫屬，獻唱英文歌《Make You Feel My Love》的她，大晒無懈可擊唱功和沉厚的聲線，最終獲得5燈佳績。安雅希開口唱了一句後，肥媽已忍不住嗌「Yeah！」陳慧嫻大讚：「You are what I'm looking for，非常非常專業嘅演出，我會畀101分！」伍仲衡亦大讚：「好鍾意你把聲嘅Texture，呢樣可遇不可求，唱功可以練，但Texture係個天畀你！」

安雅希的歌聲同時勾起伍仲衡的回憶，他說：「你係咪玩過另外嘅比賽？我哋係咪見過？」安雅希回答：「我曾經喺《中國新歌聲》嘅香港同深圳PK賽拎過總冠軍。」

獻唱《為你我受冷風吹》的陳燕娜，獲得5燈後失聲痛哭，張佳添笑言：「等咗成晚攞到5盞燈，我都喊啦，想像到你有幾辛苦。唱得好好，音色、用聲、感情都好好。」陳燕娜爆喊說：「昨晚兩點鐘先瞓，之後5點鐘就醒咗。」經過昨晚，30強人選正式出爐，下回合30名選手將分成6組，進行團隊生死鬥，屆時將會有3位選手被淘汰。

30強名單（排名不分先後）：

劉威煌/黃劍文/古淖文/劉肇文/譚輝智

沈宗賢/譚權輝/陳俞霏/麥素華/周碧嘉

劉可/林偉璣/袁思樂/陳麗媚/朱博文

王學琳/尹新杰/陳蒨葶/簡潔明/梁浩賢

李振鵬/鄭梓浩/鄔慧芳/曾蜜詩/顏米羔

安雅希/李榮耀/陳燕娜/王玥/林若盈

（即時娛樂）