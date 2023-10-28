中年好聲音2｜30強團戰一觸即發 未上台先爆內部矛盾 (16:20)

無綫《中年好聲音2》明晚（29日）播出一集是第三部曲《三十強團戰！力爭全員出線！》，30強將分成6組進行比賽，今集將淘汰4位選手，獲得第4和第5名的兩隊分別淘汰1人，獲得第6名的隊伍則要淘汰2人；另外會頒發MVP獎予表現最出色選手，得獎人同時獲贈價值8800港元禮物。6組選手以回合獻唱歌曲為隊名，當中的《如果我是陳奕迅》隊實力最強，所有組員均曾獲得5燈佳績。全男班5位隊員以潮爆軍裝風上陣挑戰機械舞，惟譚輝智唔多跳得，動作和表情生硬。星級導師郭偉亮（Eric Kwok）笑言：「我叫佢條眉要狠啲，但個樣出嚟好似睇唔到嘢咁！」

全女班組成的《Memory》隊雖有實力唱將安雅希，但未正式比賽已出現內部矛盾，令5位成員陷入重大危機。首次練習時，Eric Kwok問各人服不服隊長安雅希，安雅希當時不太自信地表示「都OK嘅」，豈料甚有主見的曾蜜詩在練習過程中不時提出意見質疑安雅希，兩人直至最後綵排仍爭拗不休，氣氛緊張。Eric Kwok直指《Memory》隊勢危︰「6隊之中最大危機係佢哋，曾蜜詩好有自己意見，想要乜就要乜，反而佢似隊長多啲。」

曾蜜詩受訪時坦言：「隊長係有啲Laid Back（不着急）！我哋都有好多idea，咪一齊討論睇吓邊個idea嘅end result最好。」安雅希則說：「我覺得團戰其實唔可以有太多自己Personality，坦白講我唔係好想做隊長，我Fire我自己！」《路黑山高錫人夜》隊同樣爆發內部矛盾，隊長陳燕娜和隊員麥素華出現意見分歧，陳燕娜坦言：「幾位阿姐都係好有主見嘅人，尤其係素華。」Eric Kwok亦直指該組感覺「唔係特別和諧」。

（即時娛樂）