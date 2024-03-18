中年好聲音2｜劉威煌Rap出事無緣決賽 黃劍文首奪MVP (13:05)

黃劍文與林志美合唱《我要我們在一起》，2人同樣表現亮眼，黃劍文今次不再彈結他，解放盤骨展示舞功，他與林志美邊唱邊跳，有舞台劇感覺。（大會提供）

伍仲衡（右圖）評劉威煌表現：「有咩理由semi final試新嘢，你嗰段Rap係令我更加扣分，唔好喺比賽嘗試唔擅長嘅嘢！」（大會提供）

歌唱真人騷《中年好聲音 2》，昨晚（17日）一集是最終樂章．第二回《決賽前哨戰！歌手助力賽！》，8強選手將聯同8位歌手合唱，爭奪決賽7強名額。

昨晚一集最亮眼選手是古淖文！古淖文與「恩師」谷婭溦合唱《Bad Boy》，兩人以型爆黑銀Look上陣，2人High爆跳唱《Bad Boy》引爆全場氣氛，婉婉笑言兩人像「麻辣火鍋」，最終獲95分佳績，平了大魔王安雅希創下的95分紀錄。對於古淖文的演出，伍仲衡說：「你好屬於舞台，你係今屆加埋上屆One of the most壓台，點解未畀到19分？因為我覺得未夠曳！」給了滿分20分的陳慧嫻笑言：「伍sir你後知後覺啦，我一早話咗佢係巨星嚟。」

與林志美合唱《我要我們在一起》的黃劍文，同樣表現亮眼，黃劍文今次不再彈結他，解放盤骨展示舞功，他與林志美邊唱邊跳，有舞台劇感覺！伍仲衡說：「基本上你唔係唱歌，而係演緊戲，我係覺得你同我心靈講緊嘢，你畀我見到一個全新面貌嘅黃劍文，我好享受成個表演。」周國豐亦大讚：「我冇見過你跳舞，但又OK喎，完全係高水準表演。」最終黃劍文憑出色表現首度獲得MVP，愈戰愈強！

陳俞霏與王馨平以黑白雙煞造型合唱《多得他》，2人表現合拍，最終陳俞霏獲90分佳績，張佳添大讚：「你個頭開得好好，能量好好，兩個把聲黐埋係一種好strong嘅女性能量，你今次係喺我心目中最好一次嘅表現。」

劉威煌與彭家麗合唱《煩》，來到準決賽威煌竟然挑戰唱Rap，可惜表現未如理想，伍仲衡說：「有咩理由semi final試新嘢，你嗰段Rap係令我更加扣分，唔好喺比賽嘗試唔擅長嘅嘢！」最終威煌僅獲82分，在累積排名榜包尾，8強止步。

《中年好聲音2》7強名單最終如下：安雅希、陳俞霏、黃劍文、譚輝智、古淖文、顏米羔、沈宗賢。

（即時娛樂）