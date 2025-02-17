何超伙黃貫中24味LMF倫敦開騷 英國9大音樂媒體採訪 (14:49)

何超（何超儀）領軍的「何超與海膽仔樂團（Josie and The Uni Boys）」，將偕黃貫中（Paul）、LMF及廿四味（24Herbs），於2月27日登陸英國倫敦，舉辦《Dragon Rock Concert indigo at The O2 UK 2025》

何超要讓外國人見識香港搖滾音樂力量，這不單是口號，更將成事實，原來英國9大音樂媒體對這次表演高度關注，已向主辦單位報名前來採訪及觀看。

英國音樂界對這次音樂會深感興趣，因華人音樂界在英國開騷，近年如雨後春筍，但多只局限於流行歌手，能夠集結香港殿堂級搖滾樂隊來英國表演，可謂史無前例，對當地的音樂平台來說，是稀有及難得的事，故紛紛慕名前來觀看。何超雀躍謂：「一定盡全力，不會丟香港人架。」

Dragon Rock進入倒數階段，何超與其樂隊密鑼緊鼓綵排，何超力捧的新人Iman，到時也會上台與何超合唱，何超大讃Iman節奏感比她好，跳舞節拍很準，膽大心細，非常有天分。

這次亦是何超老公陳子聰完成所有手術後，首次以全面康復狀態回歸24味，比起他在2個月前在馬來西亞的演出，這次可謂是以全新姿態與24味成員Reunion ，他們表示：「這次一定好嘈，好迫，大家要儲定energy來開這個party!」

（即時娛樂）