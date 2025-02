何超伙黃貫中24味LMF倫敦開騷 英國9大音樂媒體採訪 (14:49)

何超(何超儀)領軍的「何超與海膽仔樂團(Josie and The Uni Boys)」,將偕黃貫中(Paul)、LMF及廿四味(24Herbs),於2月27日登陸英國倫敦,舉辦《Dragon Rock Concert indigo at The O2 UK 2025》

何超要讓外國人見識香港搖滾音樂力量,這不單是口號,更將成事實,原來英國9大音樂媒體對這次表演高度關注,已向主辦單位報名前來採訪及觀看。

英國音樂界對這次音樂會深感興趣,因華人音樂界在英國開騷,近年如雨後春筍,但多只局限於流行歌手,能夠集結香港殿堂級搖滾樂隊來英國表演,可謂史無前例,對當地的音樂平台來說,是稀有及難得的事,故紛紛慕名前來觀看。何超雀躍謂:「一定盡全力,不會丟香港人架。」

Dragon Rock進入倒數階段,何超與其樂隊密鑼緊鼓綵排,何超力捧的新人Iman,到時也會上台與何超合唱,何超大讃Iman節奏感比她好,跳舞節拍很準,膽大心細,非常有天分。

這次亦是何超老公陳子聰完成所有手術後,首次以全面康復狀態回歸24味,比起他在2個月前在馬來西亞的演出,這次可謂是以全新姿態與24味成員Reunion ,他們表示:「這次一定好嘈,好迫,大家要儲定energy來開這個party!」

