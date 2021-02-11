《全民造星IV》限定女生複製MIRROR 網民潑冷水 祝花姐好運

《全民造星II》冠軍吳啟洋（左起）早前與同屆參賽的歐鎮灝及葉振弘組成男團P1X3L。（資料圖片）

【明報專訊】ViuTV製作真人騷節目《全民造星》獲佳績，首屆成功打造兩隊人氣男團MIRROR及ERROR，省靚招牌。去年《全民造星III》亦掀起全城熱話，對無綫構成威脅。早前節目監製黃慧君（花姐）透露正籌備《全民造星IV》，希望有新挑戰。原來今次花姐致力打造女團，前晚ViuTV在社交網公布《造星IV》是「女生限定」，期望透過比賽發掘有潛質女新人組成「全能女團」，將來可以孖住MIRROR炸爆舞台。不過消息一出，有大批網民群起反對，說對女團興趣不大，亦相信多是非，祝花姐好運。還有男網民對無份參加感失望，有搞笑問可否男扮女參賽？

前晚ViuTV官網播出《全民造星IV》宣傳片，公布明天（6月21日）起開始接受報名。《全民造星》首兩季只招募男生，去年《造星III》開放接受已入行、有演藝經驗的男女生參賽。到新一季《造星IV》，花姐決定搞搞新意思，來個「女生限定」，目標組女團。

明日開始接受報名

宣傳片出動MIRROR成員姜濤、楊樂文（Lokman）、江生（Anson Kong）、陳卓賢（Ian）及經理人花姐拍攝，姜濤等興奮對着鏡頭Yeah，說《造星IV》要開了，今次是全女班、選女團。Ian笑稱花姐有排忙了！花姐則霸氣指着鏡頭說：「《全民造星IV》點都要開㗎喇！有本事嚟報名。」官方留言：「女生們ready！《全民造星IV》即將公開招募！機會又嚟喇！《全民造星IV》星期一（21/6）開始接受報名！今季係女生限定，集氣打造全能女團，同MIRROR一齊炸爆個台！係咪即刻好有畫面呢？趁有幾日時間，快啲影定靚相交上嚟啦！」

網民預先改名Horror

《造星IV》公開接受報名消息曝光後，網民反應彈多於期待，大部分表示對於全女班比賽及選女團沒有興趣及即刻不想睇，認為女仔是非多又嘈，比搞男團複雜，要祝福花姐，擔心她被激親。

有網民笑言：「搞女團咁恐怖？今次仲唔係叫Horror？」又有稱可跟MIRROR做同事，估計有好多女粉絲報名。有網民則興奮說要介紹身邊女生參加，又建議可組個女版ERROR。過往ViuTV都辦過不少女生選秀節目，如《美選D.n.A》、《最後一屆口罩小姐選舉》等，反應平平。至於有男網民透露原本準備今年參加《造星IV》，得知只限女生參加感失望，笑問男扮女得嗎？

有建議無綫組《聲夢》女團對撼

花姐早前接受傳媒訪問，透露構思《造星IV》加入更多戲劇元素，讓參賽者互鬥演技。現在宣傳稱選女團，製作上可能有變，網民關注花姐今次製作上會否再有突破，再成功造星？近期無綫《聲夢傳奇》一班年輕女學員唱得又跳得受注目，有網民建議無綫將炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）及詹天文（Windy）組女團對撼。

首屆《全民造星》最成功

《全民造星》於2018年舉行首屆，當時19歲的姜濤奪得冠軍，人氣持續高企，並與其他得獎或參賽者組成12人男團MIRROR；ERROR亦是從參賽者中選出，兩隊人氣強勁。之後《全民造星II》聲勢未如首屆，冠亞季軍分別是吳啟洋（Phoebus）、張天賦（MC）及李祉均（Oscar）。

到去年《全民造星III》參賽者有演藝經歷，淘汰賽制及競爭激烈，製造不少話題，冠亞季軍分別是趙祥誠（Ben）、陳葦璇及陳毅燊（ANSONBEAN）。

娛樂組