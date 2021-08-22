處女音樂會性感曬玉背 陳凱詠宣布12月進軍九展Star Hall

【明報專訊】陳凱詠（Jace）前晚在九展Music Zone舉行《PROCESSED音樂會》，全場爆滿，緋聞男友顧定軒和江生（Anson Kong，AK）捧場。組合石山街先暖場唱《暗戀家》，Jace之後出場唱《天生二品》為音樂會揭開序幕；Jace又唱又跳，炒熱氣氛，全場觀眾都站起來；Jace說這是她首個音樂會，希望歌迷都保持這種情緒不要坐低，然後唱出連串快歌，令歌迷high爆。

首張大碟取白金銷量

Jace換上大露背連身裙，分別與嘉賓陳詠桐（JC）與曾比特合唱。Jace有感開實體演唱會不容易，很珍惜這個機會，她又報喜說首張大碟《Processing》取得白金銷量，即場舉行頒授儀式。演唱會尾聲時，Jace宣布12月在九展Star Hall再開兩場音樂會，她說：「今次不夠人數一齊玩，不如12月在Star Hall再開兩場。」

表演時間太短不夠喉

Jace騷後受訪，她對首個音樂會不太滿意，覺得可以做得更好，而且表演時間太短不夠喉 ，但觀眾反應是100分。12月在Star Hall開多兩場，演出時間會長一點，到時會有一些突破給歌迷驚喜。談到穿性感大露背連身裙，Jace覺得性感：「平時好粗魯，不習慣那麼性感，同事不停提醒我不要太大動作。我有貼膠布不會走光 。（下次的音樂會是否更性感？）會在音樂和舞藝方面突破。」

記者：柯美