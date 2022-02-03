COLLAR一條心求事業運 Marf拒認愛 王家晴Ivy So求財棄姻緣

【明報專訊】邱彥筒（Marf）、沈貞巧（Gao）、許軼（Day）、王家晴（Candy）、蘇雅琳（Ivy So）、蘇芷晴（So Ching）、陳泳伽（Winka）及李芯駖（芯駖）憑實力獲選加入ViuTV女團COLLAR ，背靠師兄男團MIRROR之勢，一出道便大受歡迎，獲公司力捧又有大批粉絲支持，運氣十足。農曆新年她們特別向《明報》讀者分享好運，祝大家虎年行大運。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

COLLAR眾成員一致表示虎年希望行事業運，單身的成員寧願捨棄桃花運，Marf早前被爆與模特兒盧思睿（Bryan）拍拖，但她表示想「睇定啲」才公開談感情事，並說：「我過往從未試過帶男友回屋企拜年，亦都未試過和男友過農曆新年，因為每年總是畀屋企人困住，留在家中幫手大掃除，身為客家人，更一定會回深圳鄉下，和一大班親戚食飯拜年。」問到新一年目標？她說：「目標是好似騎住隻老虎，好勇猛咁向前行，能成熟面對所有評價。」

So Ching帶男友回家拜年

隊長Gao分享過年趣事，「小時候大年初一總會和父母去影貼紙相，因為冇人去，不用排隊，影到中四就冇影了，因為間舖執咗笠」。

So Ching過往要回內地過春節，舉家到母親鄉下廣州拜年，不過疫下唯有留港度歲，今年計劃帶男朋友回家拜年，她說：「與男友拍拖一年，帶他回屋企𢭃多些利市畀我用，還會提醒男友拜年貼士，就是要買婆婆最鍾意食的朱古力及曲奇。」

Day、Ivy So及Candy同是單身，Day笑道：「我有7個男朋友，韓團BTS就是我的男朋友，桃花運不是咁想要，希望事業運更加進步。」Ivy So和Candy想求財運，Ivy So說：「還有COLLAR的事業運，希望除了音樂，可以有多點機會嘗試拍劇及綜藝節目。」Candy說：「希望賺多些錢，有穩定收入，先照顧好屋企人，再求姻緣。」

Winka芯駖唔怕犯太歲

Winka與芯駖同屬虎，面對本命年犯太歲，二人均表示「冇有怕」，芯駖稱沒有宗教信仰，Winka說：「平常心活在當下，新一年目標最緊要開心和身體健康，因為身體不健康，很多事情也做不到，還要調整心理質素去消化不同的評價。」

Winka與男友拍拖6年，感情十分穩定，並稱男友對她十分支持，故不怕公開，亦會帶男友回家拜年。單身的芯駖表示，目前不求桃花運，只想求工作運。

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