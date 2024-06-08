Tyson Yoshi溫哥華開騷當眾求婚 Christy感動流淚點頭答應

【明報專訊】唱作歌手Tyson Yoshi（程浚彥）跟女友Christy拍拖7年，他以30歲結婚為目標，今年7月17日便踏入30歲。他周四（6日）在加拿大溫哥華舉行個唱，Christy也同行。他為Christy寫新歌《Would You》並邀上台，為她獻唱新歌時，突然跪下向Christy求婚，她感動流淚答應，全場觀眾見證求婚並為他們歡呼。Tyson為Christy戴上鑽石戒指時興奮振臂高呼，在場觀眾大叫：「咀佢！咀佢！」兩人相擁並深情一吻。

娛樂組

Tyson Yoshi安排在舞台上向Christy驚喜求婚，演唱會尾聲時，他邀女友上台並讓她坐在高櫈上，他唱新歌《Would You》前大聲呼叫：「好緊張呀！」新歌以兩人相處為藍本，歌曲中充滿小細節，Christy已感動眼濕濕，當Tyson Yoshi唱出：「Would you be mine? If I ask you tonight, would you be mine?」他隨即跪下並向女友遞上鑽戒；短片所見他單膝跪下時已忍不住抹眼淚，Christy感動落淚點頭答應，她也緊張得將雙手遞出給男友，似分不出左或右手戴戒指。他成功求婚為Christy戴戒指後，兩人在歡呼聲中擁吻。

壞男孩被Christy收服

Tyson與Christy隨即在社交平台報喜，他留言：「Would you be mine?and she said yes……」他以未婚夫視角為Christy戴上戒指後，拍攝閃亮鑽戒的大特寫放閃，圈中好友與粉絲紛紛留言祝賀。Tyson跟Christy是相識十多年的朋友，7年前成為情侶，兩人交往後，Christy成為他的靈感女神，多首熱門作品如《Christy》、《Something》、《LosE tO yOu》等皆是以她為創作靈感。特別是《Christy》，在YouTube的點播次數高達2833萬。他們的求婚歌《Would You》於昨午上架，讓歌迷同見證兩人的愛情故事。

Tyson Yoshi出道以來是壞男孩形象，舞台上狂野迷倒不少女生，演出時經常接到很多女歌迷拋上台的胸圍。他在台上曬肌，甚至扯爛自己的衫，加上粗口十分瘋狂，不過他被Christy收服，拍拖後一直很專一。Christy是網紅，不吝嗇曬好身材，IG的粉絲逾11萬，也接很多模特兒與產品的宣傳工作。Tyson曾在訪問中透露跟女友的相處，自爆「第一次」是16歲，曾有多少個女伴沒計算，直至跟Christy拍拖。他稱由於Christy是多年朋友，對方清楚他的過往，包括情史，故相處特別自在。Christy曾被網民形容為靚版馬蹄露，也有負面批評，Tyson曾為女友被指樣衰跟網民公開駁火，挺身維護女友，說男人要保護身邊人。

住深灣豪宅 名貴跑車代步

Tyson Yoshi是貴公子，家住深灣價值6000萬元的豪宅，出入有名貴跑車代步，跟Christy拍拖7年，曾表示會為生活上瑣碎事吵鬧，他稱吵架後的處理方法就是稍讓步，表現紳士風度，以30歲結婚為目標，跟Christy有生兒育女計劃。

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