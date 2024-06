Highlight香港開騷讚粉絲靚女

【明報專訊】韓國男團Highlight的4名成員起光、斗俊、耀燮及東雲,前日在香港亞洲國際博覽館舉行《Highlight Live 2024 [Lights Go On, Again] in Hong Kong》演唱會,以歌曲《Privacy》、《Paper Cut》及《Feel your love》開場,表示已7年沒來港開騷,而且今次是他們海外首站,十分期待。起光稱7年無見香港粉絲,指大家依然很漂亮,用廣東話說:「你哋好靚女。」成員逐一大曬苦練的廣東話:「我愛你哋」、「你哋世一」及「好幸福呀」。斗俊稱他們抵港後吃了湯麵,又去海傍睇夜景兼散步,大賣口乖稱心裏只想念着粉絲。

Highlight原本名為Beast,2016年離開經理人公司時,因版權問題,無法沿用Beast為隊名,才易名Highlight。今年初與前經理人公司達成協議,可重新使用Beast這名字。成員前晚稱他們既是Highlight也是Beast,還演唱多首Beast時期的大熱歌曲,如《Fiction》、《Shadow》等。

演唱會期間,東雲稱最難忘是2015年來港開騷,全場粉絲唱生日歌為他慶祝,粉絲聞言即自發再唱生日歌給東雲,讓他重溫當年的感動。其實斗俊下月4日35歲生日,故粉絲又再唱一次生日歌給斗俊,場面搞笑。

Highlight全晚演出近兩個半小時,並兩度encore。成員表示不會讓粉絲再等7年才來港開騷,承諾會用盡方法再見大家。

記者:蘇珮欣