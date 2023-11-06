中醫素食譜︰番薯煎餅｜Green Monday

番薯入饌變化多端，註冊中醫胡玘君分享番薯餅食譜，番薯健脾益氣，有助通便，番薯餅加入桂花水，桂花具行滯、散瘀、祛寒及化痰等功效，有益健康。
番薯餅
材料：
番薯 500克
糖 20克
鹽 1/8茶匙
糯米粉 200克
香蕉 1條
乾桂花 1茶匙
水 3湯匙
製法：
1. 番薯去皮切薄塊，用中大火隔水蒸約30分鐘至軟身；或將番薯放入焗爐，用200度焗30分鐘後去皮。
2. 番薯用匙羹壓過篩成蓉，拌入糖和鹽，然後加入糯米粉搓成麵糰。如麵糰太乾身，可將桂花用熱水泡，加入麵糰中。
3. 香蕉去皮，切成約12塊厚片，備用。在乾淨桌面灑少許糯米粉，把麵糰搓成長條形，切成12等份的小麵糰。
4. 每個小麵糰搓成圓餅，用手壓扁後，包入一片香蕉，捏成約半吋厚番薯蓉餅。
5. 平底鑊用中大火燒熱油，排放小麵糰，麵糰不能重疊，用中火煎至兩面金黃色及熟透，麵糰側面亦盡量煎香，煎約10分鐘，即成。
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