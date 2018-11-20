【暴龍哥無晒火】細仔爆喊即投降 鄭中基要抱住做訪問 (17:47)

【今日直撃】「暴龍哥」鄭中基（Ronald）今日在記者會上宣布明年農曆新年期間，會在紅館舉行4場演唱會。Ronald爸爸鄭東漢、太太余思敏及囝囝鄭梓仁（Evan）等，這次齊齊現身撐場，Ronald受訪時為怕囝囝礙事講拜拜，想不到囝囝大受打擊喊住走向媽媽，Ronald即時中斷訪問要𧨾仔，最終兩父子一齊受訪。

Ronald指Evan跟姊姊不同，姊姊愛唱歌，弟弟喜歡結他和打鼓，還有他自己最不擅長的跳舞。問Evan會否想跟爸爸跳舞時，他即時點頭叫好，看來Ronald屆時要「找數」了。Ronald更透露囡囡Emma已經選好歌，到時候聯同爺爺鄭東漢，三代同堂合唱《A Million Dreams》，表明事前會落力配合，乖乖背好歌詞。

Ronald的演唱會門票明日正式公開發售，首日不設售票處售票，而且將內部認購比例減少，以杜絕黃牛黨和排隊黨。對於政府民政事務局提交給立法會的文件中，將會檢討現行售票系統和加強執法，以打擊黃牛黨。Ronald說：「我睇到新聞，應該要的，我們演出者只能夠做得幾多得幾多，要切實去執行就靠政府，大家都希望歌迷能夠安全，而且不用買貴飛。」

（即時娛樂）