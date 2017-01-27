【《大帥哥》嚟喇﹗】幾時再用廣東話拍劇？ 張衛健感慨：可能永不... (19:18)

【今日直擊】由張衛健（Dicky）﹑蔡思貝﹑洪永城和曹永廉等主演的《大帥哥》，鐵定12月3日播出，今日Dicky領軍，率領眾藝員齊以劇中造型亮相，為劇集造勢，而無綫高層樂易玲和曾勵珍都現身支持，足見Dicky地位超然。

Dicky乘坐吉普車進場，並高呼I’m Back﹗他在台上感性表示不捨得，因代表整個作品已經完成，而他的宣傳工作也差不多完成：「開拍前我問自己，下次張衛健用全廣東話拍劇是何時呢？我都答不到自己，可能是出年，可能是Never again！ 所以已經有點不捨得香港的觀眾。」珍姐聞言即說：「不用講了，你想何時拍，我就何時開。」

受訪時，問Dicky是否2019年又回來拍劇？他直言：「NoNoNo！我說了可能很快，可能永不，不知道，都無人同我傾。（珍姐說你可以便開？）這是禮貌而已，她是很惜我的，但我自己都真的不知還會不會。」

再追問是否九成九機會，不再拍廣東話劇？他說：「真的沒有辦法答到大家，我只能夠說不捨得，所以很珍惜今次拍攝過程，很珍惜用廣東話，去做一個創作和表演。」Dicky又謂在台上講完不知何時再拍廣東話劇集時，他也忍不住眼濕濕。

（即時娛樂）