【專訪】新歌《兩口子》送給杜汶澤 田蕊妮13年婚姻唔止包容咁簡單 (17:33)

田蕊妮去年暫緩拍劇，重拾自己對唱歌的興趣，特別將屬於自己的第一首歌《兩口子》送給老公杜汶澤，皆因此曲是她跟老公的小記錄。阿田形容新歌流露出的一種甜蜜，絕非情竇初開的那種甜，對象也不是年輕男女，她說：「如果跟另一半相處6至7年以上，再去聽這首歌才會有那種體會。」

提到阿澤被視為「惹火」藝人，言行自我，不時鬧出新聞，但現實中他跟阿田相處總是甜蜜無比、恩愛非常，到底兩人13年的婚姻是如何維繫？阿田說：「好多人單看表面，總覺得他經常辣火頭惹事…其實在我角度去看，我很欣賞他是個好有耐性的人，無論我發生甚麼事，開心或不開心，儘管他有幾累，仍有無限耐性和心機聽我分享，我覺得我是很幸福的。」阿田指阿澤未試過對她黑面，表面上看他是有時會亂來，但事實上不是，現在做的事都只是想逗大家開心笑，最重要有人笑，自己做得開心，別人看得開心。

阿田認為婚姻是非常奇妙的一件事，把兩個成長背景不同的陌生人搭在一起，共同生活的時間往往比家人還要長，「結婚13年之間有好多高低起跌，經常聽講一段關係入面最重要是包容，我覺得不夠，因為包容其實也意味著自己的地位高過對方。我認為雙方都需要放下私心，多站在對方的角度去思考，才是一個相處。」

（即時娛樂）

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