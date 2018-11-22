【「木偶哥」結婚】望一對新人早生貴子 朱晨麗：會灌醉佢哋 (20:27)

【今晚直擊】洪永城（Tony）﹑楊秀惠﹑周志文和陳山聰，今晚出席林師傑和歐陽巧瑩婚宴。

Tony笑言因剛拍完戲過來，所以未有剃鬚和梳頭，望一對新人原諒，他送上人情最實際，他表示跟師傑拍《愛情沒有來的時候》認識，大家又住得近，所以多了接觸。有無叫對方介紹女仔認識？洪永城笑言：「他經常都說搞單身派對，但搞搞下，變了搞婚禮。（你心不心急？）都想，但無得心急，要先找到合適對象，我很後悔，我應該推掉這晚所有工作來物色，希望努力工作有回報。（要求高？）不一定看外表。」

擔任姊妹團的朱晨麗（朱朱）表示，今次很創新，不用早起化妝，她希望一對新人早生貴子，所以婚宴上會灌醉他們，希望有「成果」。問朱朱對婚禮是否有憧憬？她說每次出席婚禮都會被催婚，雖然年紀愈來愈大，但順其自然，要揀合適才可以。

山聰表示今年才正式認識一對新人，都是因拍劇而成為朋友。問何時輪到他和女友結婚？山聰笑指每次出席婚禮，例必被人問：「快的了！但暫時拍劇都忙到出年五月。但我們都比較低調，不會擺酒，應該會旅行結婚。」

而緋聞情侶劉佩玥和周志文，大方合照和受訪，問在場內可有被八卦戀情？志文坦言不只在婚禮，在很多場合也會被問：「最緊要開心，現在相處得很舒服。」Moon亦點頭和應。

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（即時娛樂）