「雄姐」張彥博入圍男配角 林淑敏火併盧宛茵爭女配 (17:09)

盧宛茵在《BB來了》演的刻薄奶奶，演得入木三分。（電視截圖）

「大小姐」林淑敏再次憑《愛‧回家之開心速遞》入圍，今年能否如願以償呢？（資料圖片）

張彥博在《跳躍生命線》因救人而殉職，搞喊不少網民。（資料圖片）

【今日直擊】《萬千星輝頒獎典禮2018》今日公布提名名單。最佳男配角和最佳女配角方面，去屆得主陳山聰，今年憑《天命》再度入圍，未知能否冧莊？反而張彥博在劇集《跳躍生命線》，飾演因救人而殉職的「雄姐」，令人留下印象，又搞喊不少網民，令他人氣急升，難怪被指有力問鼎該獎。

其他入圍男配角的藝人包括歐瑞偉﹑阮兆祥﹑姜大衛﹑林子善﹑袁文傑﹑韋家雄﹑曾偉權﹑張頴康﹑徐榮﹑胡楓﹑丁子朗﹑羅天宇﹑郭子豪﹑梁烈唯﹑黃子恆﹑黎振燁﹑黃庭鋒和曹永廉。

最佳女配角方面，「大小姐」林淑敏再次憑《愛‧回家之開心速遞》入圍，去年林淑敏敗給朱晨麗，今年能否捲土重來？而老戲骨盧宛茵（Madam Lo）則憑《BB來了》角逐，Madam在劇中演刻薄奶奶入木三分，她和陳秀珠更是好戲連場，因而人氣急升，被網民推舉膺最佳女配角，而Madam之前出席活動時，也叫大家投她一票。

其他入圍女配角的女藝人包括滕麗名﹑譚凱琪﹑馮盈盈﹑江嘉敏﹑江欣燕﹑黃心穎﹑謝雪心﹑康華﹑何雁詩﹑高海寧﹑鄧佩儀﹑陳瀅﹑張曦雯﹑林秀怡﹑劉穎鏇﹑陳庭欣和楊秀惠。

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（即時娛樂）