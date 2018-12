王祖藍今日為太太李亞男慶祝34歲生日及開Baby Shower派對,請來孫耀威、陳美詩、苟芸慧、鄺文珣、宋熙年、李璧琦及陳明恩等好友,一齊分享喜悅。李亞男在社交網開心留言:「Thank you all for your love and welcoming our baby girl into this world !! can't wait to meet her! #孕婦日記 #babyshower」表示急不及待想跟囡囡見面。

陳美詩亦有分享照片,她與王祖藍搞笑扮大肚跟李亞男合照外,並留言:「寶貝Leanne的寶貝在媽媽的肚子裡(裏)面一起為媽媽慶祝生日。」

(即時娛樂)