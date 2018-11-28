【17萬變70萬】Rain亡母欠債解決不果 交律師處理 (17:39)

韓流天王Rain日前被爆出其亡母於30年前向某網民家人借下2500萬韓圜（約17.6萬港元），至今尚未歸還。Rain得悉事件後表示，不清楚已故母親的債務，但會與該名網民見面，盡力解決。

昨日有韓媒引述該名網民指已於昨晚跟Rain的父親見面，但Rain父聲稱只會還一半款項，雙方最終不歡而散。Rain今日透過經理人公司稱，昨晚Rain父的確與該名網民見面，對方沒有拿出任何有效證據，卻索取1億韓圜（約70萬港元）還款，並一直出言辱罵Rain一家。Rain表示願意經過公正確認後，代母還債，但對方欠缺有效證據，所以拒絕對方要求；另外，該網民的言論已嚴重傷害Rain及其家人聲譽，所以會將事件交給律師處理。

除了Rain捲入代母還債的風波外，其實近日網上亦爆出多宗韓國演藝界的「代父還債」事件，女團Mamamoo成員輝人的父親被指欠下2000萬韓圜（14萬港元），輝人回應稱生父對家庭不負責任，導致家人經常債務纏身，其雙親已於2012年離婚，幾年前她亦與父親斷絕關係，至今沒有任何聯絡。

韓劇《華麗的誘惑》車藝蓮今日也被爆父親因詐騙而被判入獄3年，她透露從自己19歲開始，已15年沒跟父親見面及聯絡，過去十多年不斷有人上門追債，她已先後為父親償還至少10億韓圜（約700萬韓圜）的債務，她為詐騙案受害人感到抱歉，希望今後不會再有受害者出現。

（即時娛樂）