【《男朋友》首播】宋慧喬古巴初遇朴寶劍 借錢買酒 (00:44)
文章日期：2018年11月29日
《太陽的後裔》宋慧喬與《雲畫的月光》朴寶劍合演韓國有線電視台tvN新劇《男朋友》本月28日首播。
首集講述任職酒店代表的宋慧喬，去到古巴傾生意；剛大學畢業的朴寶劍，則隻身前往當地旅行。
宋慧喬工作過後，打算去看古巴著名的日落景色，其間遇上劫匪，財物盡失。她獨自走到山頂看日落，由於之前服了藥，她坐在石級上時睡意突然冒起，並差點掉下，幸好朴寶劍及時出現將她扶起，喬妹依偎在寶劍的肩膊睡了近一小時，連自己的高跟鞋掉了也不知。
喬妹醒來後想起自己身無分文，只好向寶劍借錢，寶劍反問她想借多少？喬妹稱：「一支啤酒的價錢。」寶劍聞言即笑指她十分可愛。兩人坐在石級上邊看日落邊喝酒，寶劍見喬妹腳跟受傷，建議與她一起赤腳走路，還帶她到咖啡店開餐及去酒吧跳舞，讓原本生活枯燥乏味的喬妹，度過了愉快的一晚。
兩人道別時，相約翌日重返咖啡店食早餐。可惜喬妹因要傾生意而失約。之後，寶劍與喬妹於機場再次相遇，女方稱要報答寶劍兼還債，不過寶劍拒絕，稱怕被指有私心，「向如此漂亮的女人追債」。
寶劍返抵韓國後，發現自己應徵成功的工作，正正是喬妹旗下的酒店。
（即時娛樂）