【外甥多似舅】細個抱住啜膊頭流口水 林曉峰孖西瓜豪遊迪拜 (20:09)

林曉峰（阿Lo）與西瓜（李澄）早前以舅甥檔為ViuTV主持節目《堅離地》，兩人到迪拜豪玩，豪食，十日行程拍攝了7集半小時節目播映。一個舅父、一個外甥女，兩人無論鏡頭前或後一樣合拍。想當年17歲的林曉峰要幫家姐林珊珊照顧剛出世的女兒西瓜，他負責餵奶，BB啜他的膊頭流口水，這些也是這對舅甥檔回味無窮的話題。已大個女的西瓜跟舅父拍檔做主持到迪拜拍攝，又是新體驗。

西瓜自細叫舅父林曉峰「LO父」，她稱過往家庭旅行也有跟LO父到外地玩，兩人一起出外工作卻是第一次，他們是公私分明的，工作時她視LO父為工作拍檔。杜拜之行他們玩極限運動「城市飛索」，在城市上空極速飛翔睇風景，又玩賽車與鯊魚漫遊體驗，真正玩轉海陸空。阿Lo在杜拜最離地的體會是在擺放酒店門口的一輛有5,007匹神級馬力的Devel Sixteen超跑，向世界顯示能力。西瓜參觀度假樓盤The Heart of Europe的瑞典皇宮也嘆為觀止，在45℃氣溫下想玩雪也有辦法，屋內備造雪機，誇張程度是能人所不能。

跟Lo父特別親近

外甥多似舅，阿Lo是9月28日生日而西瓜是9月29日生日，兩人特別親近，阿Lo有份湊大西瓜。他說有段時間因為媽咪身體不適，照顧西瓜的責任交到他身上。西瓜記得中學時LO父代家長到學校為她攞成績表，阿Lo返電台工作也會帶著這個外甥女。西瓜與妹妹野人跟舅父們的相處似平輩，沒有隔膜。

西瓜說：「細個好鍾意玩搶Lo父的眼鏡，跟Jan舅父（林海峰）則不同玩法，會玩鬥瞪眼，妹妹（野人）跟Jan舅父較親近。」來自演藝家族的西瓜自細受訓練，她跟Lo父在家庭聚會中會玩重新演繹廣告兼且拍短片。阿Lo說：「我哋四姊弟睇電視廣告長大，輪到她們也是睇廣告長大，每次家庭聚會，爸媽似皇帝皇后，我們會玩扮廣告在他們面前表演，主要想兩老開心。」西瓜爆料有段時間各有各忙故家庭聚會不多，有次婆婆發脾氣，鬧他們似一盆散沙，大家好驚，之後便定期聚會。

家有明星舅父

西瓜有明星舅父，阿Lo也有明星舅父，邵氏年代的大俠狄龍正是他的細舅父。問阿Lo跟細舅父的關係是否一樣親密？他說：「小時候比較少機會見面，只是農曆新年拜年時見面。我記得有幾年到細舅父家，他在邵氏開完工行返屋企的，因為他就住在片場對面。有次他帶我們去睇《中國超人》李修賢拍戲，我哋覺得好得意，還拿了中國超人的飛鏢去玩。長大後我跟細舅父的關係更親密，有段時間我個細仔在又一城學溜冰，細舅父呢方面好叻，他也到溜冰場睇小朋友溜冰。」阿Lo會主動約細舅父食飯，他說：「最近跟細舅父食飯，是爸媽的結婚周年慶祝又是我跟西瓜生日。我打電話給舅母（陶敏明），她告訴我跟細舅父正在看《黃金兄弟》。後來在飯局上細舅父大讚我在《黃金兄弟》演得最好呢！他是說話中肯的人，是認真提意見的。」西瓜感受家庭觀念重的凝聚力。

阿Lo跟ViuTV的合作陸續有來，繼跟外甥女西瓜到迪拜，他跟太太康子妮拍攝到泰國外景的節目。暫時兩個囝囝有quota，笑說仍有很多家族成員可以一步步安排。阿Lo的兒子林寶與林熙分別15、14歲，他不抗拒跟囝囝一起做節目，並有構思想跟囝囝往拍攝他們有興趣和喜歡玩的地方。他說：「早前他們想去Clockenflat，咁啱我有門票， 我就跟他們入場去看看。當日他們特別裝扮，又對我的造型上提意見。真係好開心，感覺是兩個仔帶我去蒲，我融入其中，整件事好chill！」阿Lo自言跟兒子相處的時間很多但也未明白他們的世界，其他家長也要努力了。

記者：鍾一虹

場地提供：香港銅鑼灣皇冠假日酒店

（即時娛樂）