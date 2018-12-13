【黑衣人舉牌申訴】演唱會爆商業糾紛 劉德華公司開記招交代事件 (20:42)

映兿總經理招雪梅今午在律師陪同下召開記者會，交代劉德華演唱會的是非始末。（鍾一虹攝／資料圖片／明報製圖）

【今日直撃】劉德華（華仔）一連20場紅館演唱會周六（15日）開騷，今日驚爆商業糾紛，華仔旗下的「映藝劇團有限公司」作為個唱主辦單位，今日發聲明澄清涉嫌詐騙的指控屬無稽失實，並公開事件經過。

聲明中指劉德華香港站演唱會，映藝與台灣「聚善美文創娛樂有限公司」簽訂投資協儀書，寫明違約轉讓屬不可補救的嚴重違約行為。映藝於8月下旬獲得聚善美違約轉讓該演唱會投資權予第三方的確實證據，跟聚善美當面對質，聚善美負責人承認違約轉讓和道歉。映藝經審慎考慮，正式書面通知聚善美負責人終止合作並按該協議條款沒收聚善美投資款。聚善美對此不服，要求繼續投資劉先生的演唱會，否則會採取刑事控告。映藝認為雙方已沒有互信基礎，表明不能再合作，提出若不服可按協議規定將爭議提交香港國際仲裁中心進行仲裁。

映藝昨日辦公室樓下出現數名黑衣、戴口罩男子手持「劉德華（映藝公司）還我血汗錢、無信、無徳」橫額控訴行為，公司已報警處理，強調個唱期待準備足夠人手維持秩序。

映藝總經理招雪梅（招姑娘）今午在律師陪同下召開記者會，交代劉德華演唱會的是非始末，並讀出有關聲明。招姑娘受訪時表示華仔都知道這宗商業糾紛和黑衣人舉橫額控訴的事情，但為了專心準備演出，故交給公司和律師處理，而公司有見事件不尋常，已報警求助，招姑娘更說：「我們辦好多演唱會，全部都有準備充足夠人手持秩序，亦相信報了警，警方在演唱會期間會有適當的處理，加派人手巡查。」

至於有否跟聚善美聯絡，她續說：「一直有聯絡，一直有協商，以理性態度對話，而今昨日發生事後，就未有聯絡，公司都只是揣測跟他們有關，所以就公開交代立場和事件經過。」

（即時娛樂）