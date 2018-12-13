【陳煒無搵前夫拉票】李佳芯否認推劇失視后：個腎唔好要休息 (22:48)

【今日直撃】無綫今晚於電視城舉行盆菜宴，筵開178圍，逾300位藝員出席，包括陳煒（煒哥）、馬德鐘、李佳芯（Ali）、袁偉豪等候選視帝、視后。煒哥笑言要打友情牌，用最後一口氣吸引粉絲投自己一票：「Ali和黃智雯都是熱門，我都支持Ali的《BB來了》，不過票永遠是為自己拉的！」問到有無向前夫拉票，她說：「我們有保持聯絡，但最近無搵他拉票。」提到她接受雜誌訪問，透露離婚其中一個原因是房事失調，前夫有無意見？煒哥說：「他應該無睇，過去了，不回應了。」

Ali講到跟煒哥現在正面交鋒，她直認煒哥和黃智雯是大對手，但私下會保持良好關係：「不會因獎項而仇視她們。」不過Ali自言不懂得拉票，會靠最近聖誕商演邀觀眾投自己票，有提議她影性感相向網民派福利求票？她笑說：「我就是不懂得這樣，所以我會直接攞身邊人的電話，幫他們投票，包括陳炳銓，哈哈哈。或者我保證唱歌給大家聽，但大家要先投我票。」有報道她頒獎禮前推劇，錯失視后寶座，Ali坦言有睇到報道，指自己雖然蠢，但不至於蠢成這樣：「我從不推劇，之前做完手術都頂硬上拍《BB來了》啦！我推了劇集《禍後》只因身體問題，我去完台灣拍《殺手》外景，回來後面出紅疹，塊面爛晒，情緒影響免疫力失調，醫生說我腎不好，叫我對自己要求不要太高，這些都是工作累積壓力，我怕大家擔心，原本想淡化件事，卻演變成這個新聞，其實我都有做其他工作，只是想爭取休息。」

(即時娛樂)