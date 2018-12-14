【跨年個唱明晚開鑼】劉德華花13小時 創作「分享」銅像 (12:38)

劉德華花了13小時捏製心形手的部分。（大會提供）

劉德華《My Love Andy Lau World Tour》紅館跨年個唱，明天正式開鑼。主辦單位今天公布個唱再添一座藝術創作，命名為「分享」的雕塑銅像。作品是由中國當代藝術家黃玉龍與劉德華聯手創作。

「分享」銅像會於演出期間、開場前佇立於紅館場內。觀眾在入場時，即先由「分享」進入眼簾，開始迎接和華仔high翻紅館。

華仔對黃玉龍讚不絕口：「玉龍運用景德鎮德陶瓷技術，加上自己的風格延續了這個中國的傳統手工藝品。在這次『分享』銅像雕塑上，我花了13小時在捏製心形手的部分，玉龍完成其他部分及後續的繁複處理。」

對於這次能參與製作，華仔表示：「很開心有這樣的交流，我樂在其中，跟玉龍學習到很多。想在演唱會上『分享』給大家。」

八年後再戰紅館，華仔坦言時間愈近，心情也愈緊張。每天睡前還是努力練唱及記歌詞。華仔對演唱歌曲的曲目，也透露了少少遺憾：「整體節目的時間就只能那麼長，真的很多歌都想唱，怎樣編排都放不進去了。希望有一天能辦一個馬拉松演唱會，和大家歡唱到天亮，大家盡情點唱。」

（即時娛樂）