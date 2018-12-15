【呢個嘉賓好驚喜】許廷鏗成功搵到張栢芝幫手拉票 (12:02)

許廷鏗邀到栢芝拉票，慶祝歌曲殺入「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」最後10強。（許廷鏗ig圖片）

盛傳在養和醫院誕下第三胎的張栢芝，至今仍未就生B傳聞作出回應，不過栢芝已多次被野生捕獲，除了飲食作家Bonnie上載跟栢芝合照外，日前再有栢芝新相曝光，栢芝被影到面圓肚凸現身康樂園寓所嘉年華，期間有市民邀她合照時，栢芝亦來者不拒。

昨天栢芝再度現身，原來她為許廷鏗拉票，事源鏗鏗的《停半分鐘聽一闋歌》殺入「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」最後10強，他在社交網上載片段，繼續為自己歌曲《停》拉票之餘，還成功邀到新聞人物栢芝幫手拉票。

片中栢芝戴了帽，精神不俗。鏗鏗讀出歌曲中其中一句歌詞：「無暇在鬧市裏」，然後栢芝接著說下一句：「停半分鐘聽一闋歌」，栢芝還拿出一張寫了歌名的紙仔，再說了句許廷鏗，此時身旁的鏗鏗開心大叫：Yeah﹗

鏗鏗留言說：「週末驚喜！重量級嘉賓拉票！慶祝殺入十強！#停半分鐘聽一闋歌 #我最喜愛的歌曲最後10強 #多謝支持啊 #冇辦法啦 #對手太強喇 #古天樂先生又出現啦 #我最期待的畫面 #順帶一提 #佢真係有聽我啲歌 #我都估唔到 #仲要係第一隻碟開始聽 #識唱螞蟻嗰隻 #唔通又係由細聽我聽大 #唔好玩啦 」

（即時娛樂）