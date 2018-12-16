【頒獎禮紅地氈】陳煒「大解放」逐視后 姚子羚唔怕泄春光 (20:04)

【今晚直擊】視后大熱之一的陳煒，今晚以超性感打扮行紅地氈，當她甫出場，全場嘩然，問她是否已信心十足準備攞獎？陳煒稱：「這條似泳衣那條，一陣（指頒獎禮）再換另一條高貴的裙子。（側邊好危險？）不緊要，好安全，有墊Pad。（是否最性感今次？）不知道，條裙好靚好突出，首飾價值五百萬。（要節食？）沒有，反而瘦了，因為幾大壓力。」

記者笑問今晚是否大解放？她笑稱：「現在已經解開了，電視尺度咁上下。（底線？）最緊要靚，如果天氣不太凍，下次著泳衣。」

姚子羚身穿閃閃銀色Deep V裙，她笑稱心口有點凍，今晚支持好姊妹黃智雯，希望她再下一城。問到這身打扮有沒有做足安全措施？子羚說：「沒有黐膠紙，但好安全，不會泄春光，但要人幫我著鞋，因為我不能烏低身。」

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（即時娛樂）