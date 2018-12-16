【台慶頒獎禮】《跳躍生命線》膺最佳劇集 汪明荃：倉底劇都係精品 (23:17)

【今晚直擊】汪明荃（阿姐）負責頒發壓軸大獎─最佳劇集，結果由熱爆劇集《跳躍生命線》奪得。

阿姐頒獎前說：「眨眼又一年，今晚頒最佳劇集，我好關心TVB發展，公司積極轉型，向多媒體發展，唔止電視機，用手機﹑iPad，劇集數量愈來愈多，黃金時段合共900小時劇集，其中七部係外購劇，十八部係自購劇，另外仲有合拍劇，開拓內地市場，點擊和口碑都唔錯，每部劇參與人員六十位以上，每部劇至少係百幾人心血，可惜未必套套劇受歡迎，好唔好及成唔成功，要睇天時地利人和，有啲劇拍完好耐先播，好似《三個女人一個「因」》，拍了兩年先播，一樣受歡迎，而黃智雯做雙料視后；至於《大帥哥》拍完一年先播，一樣好多人追看。

咁代表乜嘢？喺TVB劇集倉庫，無論放喺高﹑中﹑或倉底﹑全部都係精品，到底邊部精品勝出呢？係咪由遊戲規則決定？我攞過八次獎，嗰幾年，我冇送禮﹑冇續約，冇人搵我傾偈，我唔係完全聽話，得罪好多人都唔知，但我做好一樣嘢，就係做好自己，所以攞到獎，大家唔好只係多謝珍姐﹑樂小姐﹑最緊要多謝番自己，因為真付出好多努力，攞獎係應該。」

（即時娛樂）