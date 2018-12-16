【台慶頒獎禮】《萬千星輝頒獎典禮2018》完整得獎名單 (23:55)

最佳男主角 馬德鐘《跳躍生命線》

最佳女主角 李佳芯《BB來了》

最受歡迎電視男角色 馬國明《宮心計2深宮計》

最受歡迎電視女角色 陳煒《宮心計2深宮計》

最佳劇集 《跳躍生命線》

新加坡及馬來西亞最喜愛劇集 《三個女人一個「因」》

最佳男配角 梁烈唯《是咁的，法官閣下》

最佳女配角 林淑敏《愛‧回家之開心速遞》

飛躍進步男藝員 何廣沛

飛躍進步女藝員 馮盈盈

最佳節目主持 田蕊妮《女人四十》

最受歡迎電視拍檔 蕭正楠、曹永廉《兄弟大茶飯》

最佳非戲劇節目 《嫁到這世界邊端2》、《美女廚房》、《森美旅行團》、《#後生仔傾吓偈》、《周遊東京》

最受歡迎電視歌曲 《但願人長久》(《跳躍生命線 》插曲，菊梓喬主唱)

專業演員大獎 盧宛茵、鄭子誠、歐瑞偉

萬千光輝演藝人大獎 薛家燕

（即時娛樂）

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