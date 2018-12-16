【台慶頒獎禮】《萬千星輝頒獎典禮2018》完整得獎名單 (23:55)
文章日期：2018年12月16日
最佳男主角 馬德鐘《跳躍生命線》
最佳女主角 李佳芯《BB來了》
最受歡迎電視男角色 馬國明《宮心計2深宮計》
最受歡迎電視女角色 陳煒《宮心計2深宮計》
最佳劇集 《跳躍生命線》
新加坡及馬來西亞最喜愛劇集 《三個女人一個「因」》
最佳男配角 梁烈唯《是咁的，法官閣下》
最佳女配角 林淑敏《愛‧回家之開心速遞》
飛躍進步男藝員 何廣沛
飛躍進步女藝員 馮盈盈
最佳節目主持 田蕊妮《女人四十》
最受歡迎電視拍檔 蕭正楠、曹永廉《兄弟大茶飯》
最佳非戲劇節目 《嫁到這世界邊端2》、《美女廚房》、《森美旅行團》、《#後生仔傾吓偈》、《周遊東京》
最受歡迎電視歌曲 《但願人長久》(《跳躍生命線 》插曲，菊梓喬主唱)
專業演員大獎 盧宛茵、鄭子誠、歐瑞偉
萬千光輝演藝人大獎 薛家燕
（即時娛樂）
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