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【阿嬌出嫁】賴弘國今娶鍾欣潼 前妻Ivy飲酒安慰？ (18:00)

文章日期：2018年12月18日

鍾欣潼（阿嬌）今日與賴弘國註冊結婚。賴弘國的前妻Ivy在社交平台上載片段，說她要去工作了，雖然很累，但帶一枝紅酒應該夠安慰吧﹗

（即時娛樂）

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