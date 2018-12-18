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【阿嬌出嫁】賴弘國今娶鍾欣潼 前妻Ivy飲酒安慰？ (18:00)
文章日期：2018年12月18日
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賴弘國前妻Ivy表示要外出工作，隨身帶備紅酒自我安慰。（Ivy Chao Instagram圖片 / 明報製圖）
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鍾欣潼（阿嬌）今日與賴弘國註冊結婚。賴弘國的前妻Ivy在社交平台上載片段，說她要去工作了，雖然很累，但帶一枝紅酒應該夠安慰吧﹗
（即時娛樂）
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